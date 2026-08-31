Flinke schade aan appartement na uitslaande brand in Tilburg

Een appartement heeft maandag flinke schade opgelopen na een uitslaande brand die vermoedelijk op het balkon begon aan de Nicolaas Pieckstraat in Tilburg. De bewoner was op dat moment niet thuis.

Het vuur brak vermoedelijk op het balkon uit en sloeg naar binnen. De schade aan het balkon en binnen in het appartement zijn groot. De brandweer kwam met vier bluswagens op het vuur af.

Ook twee ambulances en de politie kwamen op de brand af. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de bewoner kan terugkeren naar huis.

De brandweer is nog bezig met het nablussen van het vuur. De straat is afgesloten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.