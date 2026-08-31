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Flinke schade aan appartement na uitslaande brand in Tilburg

Vandaag om 18:27 • Aangepast vandaag om 18:43
De schade is groot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De schade is groot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een appartement heeft maandag flinke schade opgelopen na een uitslaande brand die vermoedelijk op het balkon begon aan de Nicolaas Pieckstraat in Tilburg. De bewoner was op dat moment niet thuis. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur brak vermoedelijk op het balkon uit en sloeg naar binnen. De schade aan het balkon en binnen in het appartement zijn groot. De brandweer kwam met vier bluswagens op het vuur af. 

Ook twee ambulances en de politie kwamen op de brand af. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de bewoner kan terugkeren naar huis.

De brandweer is nog bezig met het nablussen van het vuur. De straat is afgesloten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De brandweer zette groots in (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De brandweer zette groots in (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De straat is afgezet (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De straat is afgezet (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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