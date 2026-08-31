Herculesramp, Peter Gillis en slager Henk: dit mag je niet missen

De broer van Bolle Jos krijgt toch geen deal met het Openbaar Ministerie, weer een slachtoffer van de Herculesramp en steun voor de slager uit Boxmeer. Dit zijn de verhalen van maandag.

Het Openbaar Ministerie blaast op het laatste moment een deal met Harry Leijdekkers af, de broer van topcrimineel 'Bolle Jos'. De 51-jarige Harry wordt verdacht van witwassen van meer dan vijftien miljoen euro aan misdaadgeld afkomstig uit de criminele organisatie van zijn broer. Dinsdag staat hij voor de rechter. Zijn advocaat had procesafspraken proberen te maken met het OM, maar de top koos er alsnog voor geen overeenkomst te sluiten met iemand uit de familie Leijdekkers. Check het hier.

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Drie vakantieparken van Peter Gillis gaan gedwongen onder de hamer. Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg worden op 1 oktober openbaar geveild omdat de campingbaas niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Gillis heeft een schuld van ruim twintig miljoen euro bij Marc van Rooi, directeur bij Van Rooi Meat in Helmond. De parken dienen als onderpand voor die lening. Gillis' advocaat laat weten er alles aan te doen om de veiling te voorkomen, maar of dat lukt is zeer de vraag. Hier lees je het hele verhaal.

De Herculesramp eist dertig jaar na dato het 35ste slachtoffer. Nicole Adams uit Bergen op Zoom, een van de zeven overlevenden van de vliegtuigramp op Vliegbasis Eindhoven in 1996, maakt bekend op vrijdag 4 september uit het leven te stappen. De 53-jarige saxofoniste overleefde de crash destijds maar raakte zwaar gehandicapt. Na drie decennia vechten is haar strijd genoeg geweest, schrijft ze in een afscheidsbericht op Facebook. Het verlies van grote liefde Marco, die in mei aan darmkanker overleed, maakte haar situatie ondraaglijk. Lees hier haar verhaal.

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