Jordy Bawuah verruilt PSV voor FC Twente

De negentienjarige Jordy Bawuah verlaat PSV en heeft een contract getekend bij FC Twente. Hij gaat tot 2029 spelen voor de club uit Enschede. Bawuah maakte dit jaar zijn debuut in de Eredivisie en was aanvoerder bij Jong PSV.

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FC Twente heeft verdedigende middenvelder Jordy Bawuah overgenomen van PSV. De jonge Belg tekende een contract dat hem tot 2029 aan de club verbindt. Bawuah, die dit jaar zijn debuut maakte voor het eerste elftal van PSV, speelde eerder 62 wedstrijden voor de beloftenploeg.

Bawuah begon zijn carrière bij KRC Genk, waarna hij in 2018 naar PSV verhuisde. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij voor Jong PSV en groeide hij uit tot aanvoerder. In april maakte hij zijn eerste minuten in de Eredivisie tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle, die met 6-1 werd gewonnen.

Nieuwe uitdaging

De international van België O19 kijkt uit naar zijn tijd bij FC Twente. Hij noemt zijn periode bij PSV een waardevolle tijd waarin hij veel heeft geleerd. Zijn overstap naar Twente markeert volgens hem een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, vol ambitie en vertrouwen.

Bij PSV wordt Bawuah geroemd om zijn doorzettingsvermogen en leiderschap. Hij speelde een belangrijke rol in het succesvolle seizoen van Jong PSV en laat een positieve indruk achter. FC Twente krijgt met hem een talentvolle speler binnen de gelederen.