Bijtende stof komt vrij bij ongeluk met salpeterzuur in Eindhovens bedrijf

Bij een metaalbedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er is bij het pand gele damp te zien. De omgeving is afgezet.

Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Salpeterzuur is een sterk bijtend zuur en is zeer gevaarlijk. Contact met de vloeistof kan onder meer zorgen voor ernstige brandwonden. Ook kan inademen schadelijk zijn.

Gespecialiseerd team

De brandweer werd in groten getale opgeroepen, maar brandweermannen mogen niet naar binnen. Hun pakken en gasmaskers bieden niet voldoende bescherming voor de gevaarlijke stof. Daarom is er een gespecialiseerd gaspakteam opgeroepen. Zij komen met spoed vanuit Rotterdam naar Eindhoven.

Ondertussen worden er in de omgeving metingen gedaan, om te kijken of er sprake is van gevaar voor omwonenden. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gevallen.