Navigatie overslaan
Ontdek

Auto rijdt door na botsing met jonge vrouw op scooter in Helmond

Vandaag om 21:31
Auto rijdt door na botsing met jonge vrouw op scooter in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Auto rijdt door na botsing met jonge vrouw op scooter in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een automobilist is maandagavond doorgereden na een botsing met een jonge vrouw op een scooter op de Dorpsstraat in Helmond. De politie is op zoek naar de auto.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De botsing gebeurde bij een oversteekplaats met verkeerslichten. De vrouw op de scooter raakte niet gewond.

Na het ongeluk heeft de politie enkele getuigen gesproken. Agenten proberen te achterhalen welke auto bij de botsing betrokken was en waar de bestuurder is gebleven.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.