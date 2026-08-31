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Auto rijdt door na botsing met jonge vrouw op scooter in Helmond
Vandaag om 21:31
Een automobilist is maandagavond doorgereden na een botsing met een jonge vrouw op een scooter op de Dorpsstraat in Helmond. De politie is op zoek naar de auto.
De botsing gebeurde bij een oversteekplaats met verkeerslichten. De vrouw op de scooter raakte niet gewond.
Na het ongeluk heeft de politie enkele getuigen gesproken. Agenten proberen te achterhalen welke auto bij de botsing betrokken was en waar de bestuurder is gebleven.
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