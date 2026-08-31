Duikers opgeroepen voor verwarde man in Breda

De politie en het duikteam van de brandweer waren maandagavond aan de Priemkruid in Breda lange tijd bezig met een verwarde man. De man lag in het water bij zijn huis, waarop politie en duikers van de brandweer werden ingeschakeld.

De duikers probeerden de man uit het water te halen maar dat lukte niet. De man kwam uiteindelijk zelf uit het water en ging via het balkon zijn huis weer in.

Agenten vroegen hem naar buiten te komen maar dat weigerde hij. Daarop is hij uit het huis gehaald en kreeg hij handboeien om. Vervolgens gingen de agenten samen met hem het huis weer in. Wat er daarna is gebeurd, is niet bekend.