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Feest en worstenbroodjes! Kijk hier naar de verjaardag van Omroep Brabant
Vandaag om 07:15 • Aangepast vandaag om 07:40
De slingers zijn opgehangen en de confettikanonnen liggen klaar: op dinsdag 1 september 2026 bestaat Omroep Brabant precies 50 jaar. Een feestje, dat zit ons Brabanders in het bloed. Hier kijk je live naar de festiviteiten rond onze verjaardag.
Wie jarig is trakteert en dus delen we worstenbroodjes uit in de hele provincie. Wil je zelf een worstenbroodje komen eten en het feestje meevieren? Kijk hier waar je moet zijn:
06.00 uur: Eindhoven Airport
07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven
09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg
10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom
11.45 uur: De Markt Roosendaal
13.15 uur: Oudenbosch Centrum
15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda
16.00 uur: Centrum Uden
17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)
Wist je dat er bij een aantal worstenbroodjes een Gouden Wikkel zit verstopt? Daarmee win je twee tickets voor het Jubileumconcert in september.
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