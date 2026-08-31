Land van Cuijk ruimt vervallen graven

De gemeente Land van Cuijk ruimt in fases graven waarvan het grafrecht is verlopen. Dit jaar worden graven op de begraafplaatsen Kouwenberg in Cuijk en Hogenakker in Gassel aangepakt. De graven worden eerst bovengronds en later ondergronds geruimd. Graven met mogelijke cultuurhistorische waarde blijven behouden.

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De ruiming van graven waarvan het grafrecht is verlopen, begon vorig jaar in Land van Cuijk. In 2025 ging het om 1.400 graven verspreid over de gemeente. De meeste graven worden eerst bovengronds geruimd, waarbij grafstenen en beplanting worden verwijderd. Daarna volgt de ondergrondse ruiming. Een klein deel van de graven wordt direct volledig aangepakt.

Een expert heeft alle gedenkstenen beoordeeld op cultuurhistorische waarde. Graven van personen die belangrijk zijn geweest voor de gemeente, of met een bijzondere waarde, komen op een voorlopige lijst. Graven die op deze lijst staan, blijven behouden. De gemeente stelt binnenkort een definitieve lijst vast.

Planning en fases

De ruiming is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase worden graven geruimd waarvan het grafrecht is verlopen vóór 1 januari 2021. Dit gebeurt in 2026 en 2027. De tweede fase richt zich op graven waarvan het grafrecht is verlopen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2024. Deze graven worden vanaf 2028 aangepakt.

Dit jaar zijn de begraafplaatsen Kouwenberg in Cuijk en Hogenakker in Gassel aan de beurt. Bij de graven die worden geruimd staat een bordje met een mededeling. Volgend jaar volgen begraafplaatsen in onder andere Haps, Wanroij en Sint Anthonis.

Toekomstige ruimingen

Vanaf 2028 worden ook graven op andere begraafplaatsen, zoals Estersveld in Grave en Hanshof in Cuijk, geruimd. Na deze periode vindt de ruiming van vervallen graven jaarlijks plaats. De gemeente wil hiermee de begraafplaatsen overzichtelijk en netjes houden.

Voor vragen over de ruiming kun je telefonisch contact opnemen met de begraafplaatsenadministratie van Land van Cuijk. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen.