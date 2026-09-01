Kindercollege opent straattheater BoeCult 2026

Het nieuwe kindercollege van Boekel heeft zondag het straattheater van BoeCult 2026 geopend. Dit jaarlijkse festival vond plaats op 29 en 30 augustus met een gevarieerd programma voor jong en oud. De Kennedystraat was speciaal versierd voor de gelegenheid, wat zorgde voor een kleurrijke start van het straattheater. Burgemeester Van den Elsen keek trots toe bij de eerste officiële taak van het kindercollege.

Gevonden voor jou

Op zondag 30 augustus opende het kindercollege om 13.00 uur het straattheater in Boekel. De Kennedystraat, waar de opening plaatsvond, was versierd met meer dan honderd kleurrijke paraplu’s. Deze decoratie was gemaakt door leerlingen van de vier basisscholen in de gemeente.

Kinderburgemeester Minte verwelkomde alle aanwezigen en presenteerde samen met kinderwethouders Yenthe, Max en Mees het programma. Presentatrice Marlous van Schijndel ging in gesprek met het kindercollege en stelde vragen over het festival en de versieringen. Het straattheater werd afgesloten met optredens van House of Movement, een dansgroep die voorheen bekend stond als Dansstudio Laura.

Succesvol festival

BoeCult is een gratis toegankelijk festival in Boekel dat sinds 2004 jaarlijks georganiseerd wordt. Het evenement biedt muziek, cultuur en straattheater en trekt bezoekers van alle leeftijden. Dit jaar stonden onder andere een pubquiz, een DJ Contest en diverse muzikale optredens op het programma.

Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers en kan rekenen op steun van sponsoren. Mede dankzij hun inzet blijft BoeCult een groot succes en een vaste waarde in Boekel.