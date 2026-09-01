Wegwerkzaamheden N69 en N397: afsluitingen en omleidingen

Van 4 tot en met 6 september zijn de N69 en N397 afgesloten voor onderhoud.

Gevonden voor jou

De Provincie Noord-Brabant laat van vrijdagavond 4 september tot en met zondagochtend 6 september onderhoud uitvoeren aan de N69 en N397. Boskalis Nederland B.V. voert de werkzaamheden uit, waarbij beide wegen tijdelijk dichtgaan. Verkeer moet rekening houden met omleidingen.

De N397 is als eerste afgesloten vanaf vrijdag 4 september acht uur 's avonds tot zaterdag 5 september vijf uur 's ochtends. Het gaat om het traject tussen de rotonde Braambos in Westerhoven en de rotonde bij Dommelen. Ook de toe- en afritten van de N69 zijn in deze periode niet toegankelijk. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Verkeer wordt omgeleid via de N613, Enderakkers, Fressevenweg, Bergeijksedijk en Luikerweg.

Afsluiting N69

Aansluitend is de N69 afgesloten van zaterdag 5 september zes uur 's ochtends tot zondag 6 september zes uur 's ochtends. Het betreft het deel tussen Locht en de aansluiting met de N397. Verkeer wordt hier omgeleid via de snelweg A67 en de N397.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden verschillende onderdelen hersteld en onderhouden. Zo worden het zichtscherm van de kleine Beekdalbrug, ecopassages, glaspanelen, wegmarkeringen en voegen in de weg aangepakt. Om de verkeershinder te beperken, wordt dag en nacht doorgewerkt. Omwonenden moeten wel rekening houden met enige geluid- en lichthinder.