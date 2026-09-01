Cursussen voor jonge muzikanten starten in Valkenswaard

In september gaan bij kunstencentrum de Hofnar in Valkenswaard weer cursussen van start. Jonge kinderen kunnen er kennismaken met muziek en instrumenten zoals cello, harp en viool. Ook zijn er mogelijkheden voor basisschoolleerlingen en volwassenen. De eerste lessen beginnen op 14 september.

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Bij kunstencentrum de Hofnar in Valkenswaard worden in september nieuwe cursussen aangeboden voor kinderen en volwassenen. Vooral jonge kinderen kunnen op speelse wijze kennismaken met muziek en verschillende instrumenten. De cursussen variëren van Muziek op Schoot voor de allerkleinsten tot Muzikale Oriëntatie voor basisschoolleerlingen.

De cursus Muziek op Schoot start op dinsdag 15 en woensdag 16 september. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van zes maanden tot vier jaar, samen met hun (groot)ouders. Tijdens de les worden liedjes gezongen en verschillende muziekmaterialen gebruikt, afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. De cursus duurt tien weken en kost 92 euro.

Kleuters ontdekken instrumenten

Voor kleuters van vier tot zes jaar beginnen in de week van 14 september cursussen kleutercello, -harp en -viool. In kleine groepjes van maximaal vijf kinderen leren ze spelenderwijs de basis van deze instrumenten. De lessen worden afgestemd met de docent. Ook deze cursus bestaat uit tien lessen en kost 106 euro.

Muzikale Oriëntatie voor basisschoolleerlingen

Basisschoolleerlingen vanaf groep vier kunnen kiezen voor de cursus Muzikale Oriëntatie. De lessen bestaan uit een klassikale bijeenkomst en een kennismaking met zeven verschillende instrumenten. Dit programma begint op maandag 14 en dinsdag 15 september en biedt kinderen de kans om hun muzikale interesse verder te ontdekken.

Naast de kinderprogramma’s biedt de Hofnar ook cursussen voor volwassenen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater. Meer informatie over inschrijving en kosten is te vinden bij de Hofnar in Valkenswaard.