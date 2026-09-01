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Ontdek

Man (53) gaat slingerend over de weg na afscheidsborrel, politie grijpt in

Vandaag om 06:34 • Aangepast vandaag om 07:42
Foto: Wijkagenten Breda Zuid West.
Foto: Wijkagenten Breda Zuid West.

Een 53-jarige man uit Breda is in de nacht van maandag op dinsdag van de weg gehaald. Hij had een een afscheidsborrel gehad en ging daarna slingerend over de weg. Na een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het rijbewijs van de man is door de wijkagenten Breda Zuid West in beslag genomen. "Tevens wordt er zeer waarschijnlijk ook een educatieve maatregel CBR opgelegd", schrijven zij op Instagram. Dit betekent dat de man op eigen kosten een rijcursus mag gaan volgen bij het CBR. 

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