Gemeente Eindhoven vraagt inwoners om mening via enquête

De gemeente Eindhoven is gestart met de jaarlijkse Inwonersenquête. Inwoners kunnen tot en met 11 oktober hun mening geven over onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid.

Gevonden voor jou

Op 1 september is de gemeente Eindhoven begonnen met haar jaarlijkse Inwonersenquête. Een groot aantal inwoners ontvangt deze week een uitnodiging om deel te nemen. In de enquête vraagt de gemeente naar meningen over belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, sport, cultuur en participatie.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om betere plannen te maken en beslissingen te nemen. Het is een manier voor de gemeente om inzicht te krijgen in wat er speelt onder haar inwoners.

Geen uitnodiging?

Wie geen uitnodiging heeft gekregen, maar toch zijn mening wil delen, kan zich aanmelden voor het DigiPanel. Dit platform biedt Eindhovenaren de kans om ideeën en ervaringen over de stad te delen.

Deelnemen aan de Inwonersenquête is mogelijk tot en met zondag 11 oktober. De gemeente hoopt op een ruime respons om zo een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Eindhoven.