Het is nooit te vroeg voor worstenbroodjes, vinden ook deze vakantiegangers

Omroep Brabant bestaat vijftig jaar en om dat te vieren worden er dinsdag op verschillende plekken in de provincie worstenbroodjes uitgedeeld. Ondanks het vroege tijdstip van zes uur vonden de Brabantse lekkernijen al gretig aftrek bij de vakantiegangers op Eindhoven Airport: "Een goed begin van de vakantie!"

Leon en Jeanette uit Eindhoven staan op het punt om naar Gran Canaria te vliegen, maar een worstenbroodje laten ze niet voorbijgaan. Dat geldt ook voor twee vakantiegangers uit Dorst. Ook zij vertrekken naar Gran Canaria. Hun koffers verraden al dat ze wel warm lopen voor een lekker worstenbroodje. 'Brabant' prijkt er in grote witte letters op de rode koffers van het duo.

Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).





De Belgische Els uit Wuustwezel (bij Antwerpen) treft de gouden wikkel om haar worstenbroodje! Dat betekent dat ze tickets voor een bijzonder jubileumconcert van Omroep Brabant heeft gewonnen. De reis naar Hongarije begint dus goed voor haar en haar gezelschap.

Els uit Wuustwezel (België) vond de gouden wikkel om haar worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant)

Niet alleen vakantiegangers stonden dinsdagochtend voor dag en dauw op de luchthaven. Dat geldt ook voor verschillende medewerkers van Omroep Brabant: zij delen de worstenbroodjes namelijk uit. Je vindt ze dinsdag nog op verschillende plekken in de provincie: 06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: De Markt Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Centrum Uden

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)