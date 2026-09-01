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OMROEP BRABANT 50 JAAR

Het is nooit te vroeg voor worstenbroodjes, vinden ook deze vakantiegangers

Vandaag om 09:00 • Aangepast vandaag om 11:46
Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Lobke Kapteijns/Omroep Brabant).
Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Lobke Kapteijns/Omroep Brabant).

Omroep Brabant bestaat vijftig jaar en om dat te vieren worden er dinsdag op verschillende plekken in de provincie worstenbroodjes uitgedeeld. Ondanks het vroege tijdstip van zes uur vonden de Brabantse lekkernijen al gretig aftrek bij de vakantiegangers op Eindhoven Airport: "Een goed begin van de vakantie!"

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Leon en Jeanette uit Eindhoven staan op het punt om naar Gran Canaria te vliegen, maar een worstenbroodje laten ze niet voorbijgaan. Dat geldt ook voor twee vakantiegangers uit Dorst. Ook zij vertrekken naar Gran Canaria. Hun koffers verraden al dat ze wel warm lopen voor een lekker worstenbroodje. 'Brabant' prijkt er in grote witte letters op de rode koffers van het duo. 

  • Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
    Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
  • Leo en Jeanette uit Eindhoven genieten van een worstenbroodje op de verjaardag van Omroep Brabant (foto: Lobke Kapteijns/Omroep Brabant).
  • Een Brabant-koffer kan maar één ding betekenen: fans van worstenbroodjes! (foto: Omroep Brabant).

De Belgische Els uit Wuustwezel (bij Antwerpen) treft de gouden wikkel om haar worstenbroodje! Dat betekent dat ze tickets voor een bijzonder jubileumconcert van Omroep Brabant heeft gewonnen. De reis naar Hongarije begint dus goed voor haar en haar gezelschap.

Els uit Wuustwezel (België) vond de gouden wikkel om haar worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant)
Els uit Wuustwezel (België) vond de gouden wikkel om haar worstenbroodje! (foto: Omroep Brabant)

Niet alleen vakantiegangers stonden dinsdagochtend voor dag en dauw op de luchthaven. Dat geldt ook voor verschillende medewerkers van Omroep Brabant: zij delen de worstenbroodjes namelijk uit. Je vindt ze dinsdag nog op verschillende plekken in de provincie:

06.00 uur: Eindhoven Airport
07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven
09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg
10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom
11.45 uur: De Markt Roosendaal
13.15 uur: Oudenbosch Centrum
15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda
16.00 uur: Centrum Uden
17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)

  • Lust jij een lekker worstenbroodje? (foto: Omroep Brabant).
    Lust jij een lekker worstenbroodje? (foto: Omroep Brabant).
  • Thijs deelt worstenbroodjes uit voor het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).
  • Evie deelt worstenbroodjes uit voor het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).

Alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant lees je op de dossierpagina.

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