Het is nooit te vroeg voor worstenbroodjes, vinden ook deze vakantiegangers
Omroep Brabant bestaat vijftig jaar en om dat te vieren worden er dinsdag op verschillende plekken in de provincie worstenbroodjes uitgedeeld. Ondanks het vroege tijdstip van zes uur vonden de Brabantse lekkernijen al gretig aftrek bij de vakantiegangers op Eindhoven Airport: "Een goed begin van de vakantie!"
Leon en Jeanette uit Eindhoven staan op het punt om naar Gran Canaria te vliegen, maar een worstenbroodje laten ze niet voorbijgaan. Dat geldt ook voor twee vakantiegangers uit Dorst. Ook zij vertrekken naar Gran Canaria. Hun koffers verraden al dat ze wel warm lopen voor een lekker worstenbroodje. 'Brabant' prijkt er in grote witte letters op de rode koffers van het duo.
De Belgische Els uit Wuustwezel (bij Antwerpen) treft de gouden wikkel om haar worstenbroodje! Dat betekent dat ze tickets voor een bijzonder jubileumconcert van Omroep Brabant heeft gewonnen. De reis naar Hongarije begint dus goed voor haar en haar gezelschap.
Niet alleen vakantiegangers stonden dinsdagochtend voor dag en dauw op de luchthaven. Dat geldt ook voor verschillende medewerkers van Omroep Brabant: zij delen de worstenbroodjes namelijk uit. Je vindt ze dinsdag nog op verschillende plekken in de provincie:
06.00 uur: Eindhoven Airport
07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven
09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg
10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom
11.45 uur: De Markt Roosendaal
13.15 uur: Oudenbosch Centrum
15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda
16.00 uur: Centrum Uden
17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)