Adviescommissie A2-gemeenten vergadert in Heeze

Op dinsdag 8 september komt de Adviescommissie voor bezwaarschriften bijeen in Heeze. Tijdens de openbare hoorzitting worden bezwaren behandeld over dwangsommen in Heeze-Leende en Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en staat open voor publiek.

Op de agenda staan twee zaken. Het eerste bezwaar richt zich tegen een besluit van de burgemeester van Heeze-Leende. Hierbij gaat het om een opgelegde dwangsom wegens een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit punt wordt om zeven uur behandeld.

Bezwaarschrift Valkenswaard

Het tweede onderwerp betreft een bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Hier gaat het om een dwangsom vanwege overtredingen aan de Dragonder in Valkenswaard. Dit wordt om half acht besproken.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog worden gewijzigd. Toehoorders wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de commissie.