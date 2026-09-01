Proost! Deze studenten vieren verjaardag Omroep Brabant mee met een biertje

De uitdeelactie van de worstenbroodjes ter van de verjaardag van Omroep Brabant is dinsdagochtend rond half acht neergestreken op de campus van de TU/e in Eindhoven. En waar studenten zijn, wordt er feest gevierd met bier. Stijn en Jasmijn proosten op de vijftigste verjaardag van Omroep Brabant met een biertje én een worstenbroodje: Proost!

Toen de twee studenten hoorden van de verjaardag van Omroep Brabant snelden ze naar de campus om het feest in alle vroegte - voor studenten in elk geval - mee te vieren. De kans dat het bij één biertje blijft is trouwens groot: dinsdag beginnen ze aan hun master.

Ook Inge uit Wintelre heeft iets te vieren: zij kwam op de campus worstenbroodjes halen voor haar collega's, maar vond de gouden wikkel in haar worstenbroodje. Daarmee wint ze twee tickets voor een bijzonder jubileumconcert met Brabantse artiesten in november. De komende tijd zijn er nog vaker tickets te winnen bij Omroep Brabant.

Wie jarig is trakteert

En dus delen we worstenbroodjes uit in de hele provincie. Wil je zelf een worstenbroodje komen eten en het feestje meevieren? Kijk hier waar je moet zijn:

06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: De Markt Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Centrum Uden

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)

Bij een aantal worstenbroodjes een Gouden Wikkel zit verstopt? Daarmee win je twee tickets voor het Jubileumconcert in september.