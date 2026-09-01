Vergadering bezwaarschriften in A2-gemeenten

De Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten vergadert dinsdag 8 september. Op de agenda staan bezwaren uit Heeze-Leende en Valkenswaard. De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds.

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De vergadering van de Adviescommissie voor bezwaarschriften behandelt bezwaren tegen besluiten van lokale overheden in de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard. Het gaat onder meer om een zaak waarbij een last onder dwangsom is opgelegd vanwege overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door de burgemeester van Heeze-Leende.

Daarnaast staat een kwestie uit Valkenswaard op de agenda. Hier heeft het college van burgemeester en wethouders een last onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen aan de Dragonder in Valkenswaard. De hoorzitting begint dinsdagavond om zeven uur en wordt gehouden op een locatie binnen de A2-gemeenten.

Wijzigingen mogelijk

Hoewel de agenda vooraf bekend is, kan deze tot op de dag van de hoorzitting nog wijzigen. Toehoorders die de vergadering willen bijwonen, wordt aangeraden om op de dag van de bijeenkomst contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie.

De Adviescommissie behandelt regelmatig bezwaren van inwoners en bedrijven uit de A2-gemeenten. Het doel is om besluiten van gemeenten te toetsen en waar nodig te herzien.