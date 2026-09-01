Ouders in Land van Cuijk krijgen tips voor smartphonegebruik kinderen

Ouders in het Land van Cuijk worden aangemoedigd om bewust om te gaan met het smartphonegebruik van hun kinderen. Dat staat in een gezamenlijk statement van onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Partners van het Netwerk Kansrijk Opgroeien wijzen erop dat duidelijke afspraken nodig zijn, zowel thuis als op school. Ze bieden ouders handvatten om apps en sociale media af te stemmen op de leeftijd van hun kind.

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Het gebruik van smartphones en sociale media heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen, stellen de initiatiefnemers van het statement. De oproep is vooral bedoeld om ouders te helpen bewuste keuzes te maken. Daarbij kan het verstandig zijn om kinderen tot een bepaalde leeftijd nog geen eigen smartphone te geven. Het statement is breed verspreid onder ouders in de gemeente Land van Cuijk.

Harry Havekes van het Jenaplan Kindcentrum benadrukt dat schermgebruik, zoals smartphones en gamecomputers, schadelijk kan zijn voor jonge kinderen. In het basisonderwijs is het inmiddels wettelijk verboden om een telefoon mee de klas in te nemen. Volgens Havekes is het belangrijk dat ouders ook thuis afspraken maken over schermgebruik. Het statement biedt handvatten om dit goed aan te pakken.

Discussie op middelbare scholen

Ook op het voortgezet onderwijs groeit de aandacht voor de impact van smartphones. Jaap Folkersma van Mezzo Elzendaal Boxmeer merkt dat veel ouders worstelen met duidelijke keuzes. Sociale media zijn inmiddels verweven met het dagelijks leven, waardoor het lastig is om grenzen te stellen. Leerkrachten kunnen ouders helpen om hierover in gesprek te gaan, aldus Folkersma.

Ondersteuning door CJG

Wethouder Joost Hendriks van de gemeente Land van Cuijk ziet dat ouders vaak vragen hebben over schermgebruik. Hij benadrukt dat scholen een belangrijke rol spelen in het bereiken en ondersteunen van ouders. Naast online informatie kunnen ouders ook terecht bij consulenten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op school. Zij helpen ouders met praktische adviezen.

Het gezamenlijk statement van de netwerkpartners is onderdeel van een bredere inzet voor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Het Netwerk Kansrijk Opgroeien wil hiermee bijdragen aan een bewustere omgang met smartphones en sociale media. Het statement is bedoeld als hulpmiddel om kinderen een kansrijke toekomst te bieden.