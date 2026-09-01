Mantelzorgers in Deurne krijgen cadeaukaart

Mantelzorgers in Deurne kunnen vanaf vandaag een cadeaukaart van 100 euro aanvragen als waardering voor hun inzet. De actie loopt tot eind november en is bedoeld om zowel volwassen als jonge mantelzorgers te bedanken.

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De gemeente Deurne en LEV Deurne willen met deze jaarlijkse mantelzorgwaardering hun dank uitspreken voor alle zorg die mantelzorgers bieden. Volwassenen ontvangen een Deurne cadeaukaart ter waarde van 100 euro, terwijl jonge mantelzorgers tot achttien jaar een geldbedrag van 100 euro krijgen.

Aanmelden mogelijk tot november

De actie loopt van 1 september tot en met 30 november. Mantelzorgers kunnen zich digitaal aanmelden, maar wie niet online kan, kan hulp vragen aan iemand in de omgeving of aan een wijkwerker. Het is ook mogelijk om schriftelijk een aanvraag te doen. Papieren formulieren zijn verkrijgbaar in het Huis voor de Samenleving of bij wijkwerkers van LEV Deurne.

Meer informatie over de mantelzorgwaardering en de voorwaarden is te vinden op de website van Zorg in Deurne. De link naar het digitale aanmeldformulier staat daar ook vermeld.