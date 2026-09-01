Bezwaarschriftencommissie vergadert in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten houdt op dinsdag 8 september een openbare hoorzitting in Dorpshuis ’t Perron in Heeze. Op de agenda staan bezwaren tegen besluiten van de burgemeesters en wethouders van Heeze-Leende en Valkenswaard.

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De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Tijdens de bijeenkomst worden bezwaren behandeld tegen twee besluiten waarbij een dwangsom is opgelegd.

Het eerste punt op de agenda betreft een bezwaar tegen een besluit van de burgemeester van Heeze-Leende. Dit gaat over een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De behandeling hiervan start om zeven uur.

Overtredingen in Valkenswaard

Om half acht wordt een bezwaar besproken dat gericht is tegen een besluit van het college van Valkenswaard. Dit heeft betrekking op overtredingen aan de Dragonder, een straat in Valkenswaard.

De hoorzitting is openbaar, maar de agenda kan tot op de dag van de bijeenkomst nog wijzigen. Toehoorders wordt geadviseerd om vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.