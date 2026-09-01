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Nieuwe fietsnietjes geplaatst op de Markt in Oirschot
Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:16
Op de Markt in Oirschot zijn deze week nieuwe fietsnietjes geplaatst. Dit is onderdeel van het centrumplan dat het gebied autoluw en groen moet maken, met aandacht voor fietsers.
Op twee locaties op de Markt zijn deze week fietsnietjes geplaatst. De metalen beugels bieden stallingsruimte voor fietsen en passen in de plannen om het centrum aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken.
Het centrumplan heeft als doel een autoluw en groen gebied te creëren. Hierbij wordt rekening gehouden met fietsers, door voldoende parkeerplekken voor fietsen te realiseren. De nieuwe fietsnietjes zijn een stap in die richting.
De Markt wordt steeds meer ingericht als een plek waar voetgangers en fietsers de ruimte krijgen. Het plaatsen van de fietsnietjes maakt deel uit van deze ontwikkeling.
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