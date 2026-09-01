Meer vliegtuiggeluid door oefening Vliegbasis Eindhoven

Van 7 tot en met 18 september zullen in Vught en omgeving militaire transportvliegtuigen vaker laag overvliegen, wat kan zorgen voor extra geluidsoverlast.

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In Vught en omliggende gebieden wordt de komende dagen meer geluid verwacht door een militaire oefening. Het gaat om de oefening Falcon Leap, georganiseerd door Vliegbasis Eindhoven. Hierbij vliegen transportvliegtuigen regelmatig lager dan normaal.

De oefening duurt van donderdag 7 september tot en met maandag 18 september. In deze periode kan het geluid van overvliegende vliegtuigen merkbaar zijn. Vooral dieren die gevoelig zijn voor harde geluiden kunnen hiervan schrikken.

Waarom deze oefening?

De oefening heeft als doel om militaire vaardigheden te trainen en scenario’s na te bootsen. Vliegbasis Eindhoven speelt hierbij een centrale rol vanwege de faciliteiten en ligging.

Omwonenden van Vught kunnen dus tijdelijk meer geluid ervaren. Het is verstandig om huisdieren extra in de gaten te houden, zeker als ze snel schrikken van harde geluiden.