Kermis in Knegsel begint zaterdag

Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het kermis in Knegsel.

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Het dorp Knegsel staat binnenkort volledig in het teken van de jaarlijkse kermis. Het evenement begint op zaterdag 12 september en duurt vier dagen, tot en met dinsdag 15 september. De kermis belooft een combinatie van gezelligheid, muziek en plezier voor jong en oud.

Tijdens de kermis zijn er verschillende attracties en activiteiten te beleven. Het dorp verwacht veel bezoekers, zowel uit de omgeving als van verder weg. De kermis is een traditie die ieder jaar weer een hoogtepunt vormt in het sociale leven van Knegsel.

De festiviteiten vinden plaats in het centrum van het dorp. Bewoners en bezoekers kunnen genieten van een breed aanbod aan vermaak en lekkernijen. De exacte openingstijden van de kermis zijn nog niet bekendgemaakt.

Met de kermis in het vooruitzicht maakt het dorp zich op voor een drukke en feestelijke periode. Houd rekening met mogelijke verkeersdrukte en beperkte parkeermogelijkheden in de omgeving.