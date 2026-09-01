Burgerbegroting Waalwijk: stemronde gestart

In Waalwijk is de stemronde voor de Burgerbegroting begonnen. Twintig ideeën verdeeld over vijf thema’s maken kans om in 2027 uitgevoerd te worden. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun favoriete projecten liken. Voor uitvoering is minimaal 30 likes per idee nodig.

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De 20 ideeën die door zijn naar de stemronde zijn verdeeld over vijf thema’s: leefbare buurt, iedereen hoort erbij, groen in de openbare ruimte, kunst en cultuur, en voor en door jongeren. Deze thema’s zijn eerder dit jaar door inwoners van Waalwijk gekozen.

Onder de ideeën zijn onder meer buurtcirkels, een stadsiftar en kinderworkshops. Ook projecten zoals een toegankelijk pad in park Raadhuisstraat en een kunstroute maken kans. Binnen elk thema is voldoende budget beschikbaar, waardoor inwoners niet hoeven te kiezen tussen verschillende voorstellen.

Stemmen tot en met 30 september

Om een idee uitgevoerd te krijgen, zijn minimaal 30 likes nodig. Haalt een project dat aantal, dan mogen de initiatiefnemers het in 2027 realiseren. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun stem uitbrengen via de website van de gemeente Waalwijk.

De Burgerbegroting biedt inwoners van Waalwijk de kans om zelf invloed uit te oefenen op projecten in hun gemeente. Het proces begon met het kiezen van thema’s, waarna ideeën konden worden ingediend. Nu ligt de beslissing bij de inwoners zelf.

Meer informatie en de mogelijkheid om te stemmen vind je op www.waalwijk.nl/burgerbegroting.