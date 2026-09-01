Gemeente Eersel presenteert plannen voor Postakkers en Areven

De gemeente Eersel presenteert op woensdag 16 september de plannen voor de Postakkers en Areven. Tijdens een bijeenkomst in De Muzenval kunnen bezoekers het beeldkwaliteitsplan bekijken en vragen stellen. De inloop is van kwart voor zeven tot kwart over acht 's avonds. Het plan wordt later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst in De Muzenval is een vervolg op eerdere gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen. Reacties en aandachtspunten uit die gesprekken zijn zoveel mogelijk verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. Dit plan bepaalt hoe de bebouwing en openbare ruimte eruit moeten gaan zien.

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en opmerkingen meegeven. Naast omwonenden zijn dit keer ook andere geïnteresseerden welkom. Aanmelden is niet nodig, de toegang is vrij.

Uitwerking plannen

Het beeldkwaliteitsplan wordt na de bijeenkomst gepresenteerd aan de gemeenteraad. In het vierde kwartaal van 2026 volgt de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Begin 2027 start de formele procedure voor de omgevingsvergunning.

Wie niet bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn, krijgt de mogelijkheid het plan online te bekijken. Na 16 september worden de stukken gepubliceerd op de projectpagina van de gemeente Eersel.