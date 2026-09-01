Inwoners Eersel kunnen zelf hun dorp verbeteren

In Eersel worden inwoners aangemoedigd om zelf initiatieven te starten die hun buurt verbeteren. Met het programma Dorpen Maken Het Verschil biedt de gemeente ondersteuning en ruimte voor ideeën die bijdragen aan een fijne en leefbare omgeving.

Gevonden voor jou

Het programma Dorpen Maken Het Verschil richt zich op het stimuleren van lokale initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen van Eersel vergroten. Inwoners krijgen de kans om plannen te bedenken, uit te werken en anderen erbij te betrekken. De focus ligt op activiteiten en ontmoetingen die de buurt beter maken, waarbij inwoners zelf het beste weten wat er nodig is.

Hoewel het initiatief bij de inwoners ligt, hoeven ze het niet alleen te doen. Het is de bedoeling dat mensen samenkomen om plannen te realiseren. De gemeente biedt ondersteuning en brengt ideeën bij elkaar. Daarnaast zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals Loket D van de vereniging van kleine gemeenten, dat financiële steun biedt voor lokale activiteiten. Dit loket is open van 31 augustus tot en met 15 oktober 2026.

Andere manier van werken

Het programma bestaat al enkele jaren, maar vraagt nog steeds om een andere mindset bij zowel inwoners als de gemeente. Waar vroeger de gemeente het voortouw nam, wordt nu verwacht dat inwoners zelf actief worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun dorp. Deze nieuwe aanpak benadrukt samenwerking en betrokkenheid.

Heb je een goed idee voor je dorp? Dan kun je contact opnemen met Arian Wouters, medewerker Dorpsparticipatie bij de gemeente Eersel. Zij denkt graag mee over jouw plannen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de gemeente Eersel.