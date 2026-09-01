Vernieuwde Kempenmuseum opent eind 2026

Het Kempenmuseum in Eersel ondergaat een grote metamorfose. Buiten zijn de nieuwe gebouwen al zichtbaar en binnen krijgt het museum steeds meer vorm. Wethouder Ivonne Cune-Noten heeft onlangs een bezoek gebracht om de voortgang te bekijken. Eind 2026 opent het vernieuwde museum opnieuw zijn deuren.

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De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vernieuwen van het Kempenmuseum. Buiten zijn de nieuwe gebouwen inmiddels goed zichtbaar. Het facilitaire gebouw biedt straks werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers, en ook de heemkundekring krijgt hier een plek. Daarnaast wordt het nieuwe bezoekerscentrum de gastvrije entree van het museum. De kelder wordt ingericht als depot voor de museumcollectie.

Ook binnen zijn de veranderingen goed te zien. In de museumboerderij is het nieuwe museale profiel al grotendeels zichtbaar. Wethouder Ivonne Cune-Noten, sinds enkele maanden verantwoordelijk voor het Kempenmuseum binnen haar portefeuille, kwam langs voor een rondleiding. Mariëlle Vervest, manager van het museum, en Shannen van Akkeren, conservator, lieten haar zien hoe het vernieuwde museum eruit komt te zien en deelden hun plannen en ambities.

Meer ruimte voor ontmoeting

Het vernieuwde Kempenmuseum wil een centrale plek worden voor erfgoed, inwoners en bezoekers. Met een nieuw bezoekerscentrum en meer ruimte voor ontmoeting wordt de rol van het museum verder versterkt. Het museum streeft ernaar een plek te zijn waar het erfgoed van de Kempen tot leven komt en mensen samenkomen.

De werkzaamheden gaan de komende maanden door. Eind 2026 opent het Kempenmuseum opnieuw zijn deuren voor publiek.