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Fietser gewond bij aanrijding met auto in Loon op Zand

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:29
Een fietser raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een fietser raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond negen uur op de kruising van de Bergstraat met de Heideweg in Loon op Zand. De fietser zou flink gewond zijn geraakt en zijn fiets is zwaar beschadigd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De fietser kwam vanuit de richting Loon op Zand toen hij op de kruising werd geraakt door een auto die vanaf de Heideweg, uit de richting van Kaatsheuvel, kwam.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep links aan de voorkant lichte schade op.

  • Een fietser raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
    Een fietser raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Een fietser raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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