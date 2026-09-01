Frans Bauer koestert warme herinneringen aan jarig Omroep Brabant: 'Trots'

Al bijna veertig jaar komt Frans Bauer over de vloer bij Omroep Brabant. De vijftigste verjaardag van de omroep laat hem daarom niet koud: "Het is een bijzondere dag." Dinsdagochtend belde hij spontaan naar de radio-ochtendshow KEIgoeiemorgen om herinneringen op te halen.

"Ik heb een bijzondere band met Omroep Brabant. Vroeger zat de studio op de Tuinzigtlaan in Breda. Daar heb ik als jong ventje van een jaar of twaalf wel eens een singletje gebracht", vertelt Frans. Gedraaid werd die single echter niet: "Die werd linea recta weer naar buiten gebonjourd."

Wat jaren later mocht Frans als beginnend artiest optreden op een 'Komt naar je toe'-evenement van Omroep Brabant. "Maar bij de ingang van het terrein werd ik tegengehouden door de medewerker bij wie ik mij meldde. Het nummerbord van mijn auto was niet doorgegeven", lacht hij. "Uiteindelijk stond ik daar anderhalf uur voordat ik het terrein op mocht."

Trots

Desondanks bleef Frans als Brabander in hart en nieren trouw aan Omroep Brabant. "Ik weet nog wel dat de omroep van een kleine studio in Breda verhuisde naar het gigantische pand in Eindhoven." En terecht, vindt hij. "Voor mij is Omroep Brabant toonaangevend als het gaat over het nieuws. We mogen toch enorm trots zijn op zo'n omroep?"

Dat hij maar liefst veertien noteringen heeft in de Top 1976, zijn de krenten in de pap. "Het doet me wel wat. Omroep Brabant loopt als een rode draad door mijn carrière heen. Ik heb veel mooie, leuke herinneringen aan de omroep en de vele mensen die ik daar in al die jaren heb mogen ontmoeten."