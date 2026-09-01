Groot onderhoud Dorpsstraat en Eeckelbosstraat in Goirle

Vanaf maandag 7 september start in Goirle groot onderhoud aan de Dorpsstraat en Eeckelbosstraat-Wilteindstraat. Het werk aan de Dorpsstraat duurt anderhalf jaar, terwijl de herinrichting van de Eeckelbosstraat in februari 2027 is afgerond.

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De werkzaamheden aan de Dorpsstraat beginnen met fase 1A, waarbij aannemer Van der Zanden start in de Van Haestrechtstraat. Tijdens deze fase is het deel tussen de Tilburgseweg en Ralph Bunchestraat afgesloten. Voor automobilisten is een omleiding ingesteld via route R, die loopt langs de Tilburgseweg, Rillaersebaan en Abcovenseweg.

Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid. Bussen rijden via bushalte Bacseweg over de Rillaersebaan en Tilburgseweg naar bushalte Dorpsstraat. Bushaltes Abcovenseweg en Van Haestrechtstraat komen tijdelijk te vervallen.

Herinrichting Eeckelbosstraat

Aannemer Paulissen neemt de herinrichting van de Eeckelbosstraat-Wilteindstraat voor zijn rekening. Hierbij worden onder andere het riool en de bestrating vernieuwd. Daarnaast wordt meer groen aangebracht in de straten en parkeervakken. Tijdens fase vier van de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld, die later bekendgemaakt wordt.

Het project aan de Dorpsstraat is gepland tot maart 2028, terwijl de herinrichting van de Eeckelbosstraat al in februari 2027 klaar moet zijn. Beide projecten zorgen tijdelijk voor verkeershinder, maar dragen bij aan een verbeterde infrastructuur in Goirle.