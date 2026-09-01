Exposities De Wandelgangen stoppen na ruim 30 jaar

De gemeente Hilvarenbeek stopt per 1 januari 2027 met de exposities van stichting De Wandelgangen in het gemeentehuis. Het besluit is genomen vanwege geconstateerde veiligheidsrisico’s. De stichting krijgt hulp bij het zoeken naar een nieuwe locatie.

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Na ruim dertig jaar komt er een einde aan de kunsttentoonstellingen van stichting De Wandelgangen in het gemeentehuis van Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen omdat er veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd. De strikte wetgeving en toenemende veiligheidseisen maken voortzetting onmogelijk.

Stichting De Wandelgangen exposeert sinds 1992 kunstwerken in het gemeentehuis. De tentoonstellingen zijn iedere zondag van twee tot vijf uur ’s middags toegankelijk voor publiek. Uit respect voor lopende afspraken mag de stichting dit jaar nog exposeren. Vanaf 1 januari 2027 stopt de openstelling definitief.

Hulp bij zoeken locatie

De gemeente heeft in goed overleg met de stichting gesproken over het besluit. Hoewel de stichting alles heeft geprobeerd om de exposities te behouden, bleken de risico’s te zwaarwegend. Het college begrijpt dat het voor De Wandelgangen een moeilijk besluit is om te accepteren. Daarom biedt de gemeente hulp bij het vinden van een andere locatie voor de kunstwerken.

Met het beëindigen van de tentoonstellingen komt een einde aan een lange traditie in Hilvarenbeek. De kunstwerken waren een vaste waarde in het gemeentehuis en trokken jarenlang bezoekers. Voorlopig blijft het nog mogelijk om de exposities te bekijken, maar na dit jaar is dat niet meer het geval.