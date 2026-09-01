Fontys-campus Stappegoor in Tilburg viert jubileum Omroep Brabant mee

Een feestje in Tilburg is niet compleet zonder Schrobbelèr. Dat moet Paul hebben gedacht toen hij hoorde dat Omroep Brabant dinsdag worstenbroodjes uitdeelde op de Fontys-campus Stappegoor. Met een kruik van het Tilburgse kruidenbitter onder de arm kwam hij langs om de verjaardag mee te vieren.

Verslaggever Thijs is de beroerdste niet, en dus proostte hij met Paul op het vijftigjarig jubileum van Omroep Brabant.

Verslaggever Thijs drinkt een Schrobbelèr met Paul (foto: Omroep Brabant).

Freek uit Sint-Oedenrode studeert bij Fontys, maar op zaterdagen en in de vakanties maakt hij...worstenbroodjes bij de warme bakker die al deze worstenbroodjes voor het jubileum heeft gemaakt!

Freek geniet van een worstenbroodje, maar in het weekend maakt hij ze zelf! (foto: Omroep Brabant)

In sommige worstenbroodjes zit een gouden wikkel die goed is voor twee vrijkaarten voor het jubileumconcert van Omroep Brabant. Tijdens dit bijzondere evenement in november treden Brabantse artiesten op. De komende tijd zijn er nog meer momenten waarop je vrijkaarten hiervoor kunt winnen. Jordan uit Oisterwijk en Wendy uit Oss hebben de gouden wikkel in ieder geval al in de pocket.

Jordan uit Oisterwijk vond een gouden wikkel in haar worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).



Wie jarig is trakteert En dus delen we worstenbroodjes uit in de hele provincie. Wil je zelf een worstenbroodje komen eten en het feestje meevieren? Kijk hier waar je moet zijn: 06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: De Markt Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Centrum Uden

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde) Bij een aantal worstenbroodjes een Gouden Wikkel zit verstopt? Daarmee win je twee tickets voor het Jubileumconcert in november.