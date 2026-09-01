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Urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Vandaag om 11:15 • Aangepast vandaag om 19:37
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Door een kapot spoor rijden er dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, zo meldt ProRail. De NS zet bussen in.

Profielfoto van Juul ten Haaf
Geschreven door
Juul ten Haaf

Sinds dinsdagochtend vroeg waren er op verschillende trajecten storingen. Vooral op de trajecten Den Bosch - Utrecht en Amsterdam - Utrecht moeten reizigers daardoor volgens ProRail rekening houden met flinke vertragingen.

Het probleem ontstond bij het Gelderse Geldermalsen. Daar brak een elektrische scheidingslas, een verbinding tussen twee spoorstaven die belangrijk is voor de veiligheid op het spoor. Die las wordt dinsdagmiddag gerepareerd, waardoor er dan geen treinen kunnen rijden.

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