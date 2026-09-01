Vanmiddag urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Door een kapot spoor rijden er dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, zo meldt ProRail. De NS zet bussen in.

Sinds dinsdagochtend vroeg waren er op verschillende trajecten storingen. Vooral op de trajecten Den Bosch - Utrecht en Amsterdam - Utrecht moeten reizigers daardoor volgens ProRail rekening houden met flinke vertragingen. Het probleem ontstond bij het Gelderse Geldermalsen. Daar brak een elektrische scheidingslas, een verbinding tussen twee spoorstaven die belangrijk is voor de veiligheid op het spoor. Die las wordt dinsdagmiddag gerepareerd, waardoor er dan geen treinen kunnen rijden.