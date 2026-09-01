Momavon in Etten-Leur reinigt verpakkingen met stookinstallatie

Bij Momavon in Etten-Leur wordt een nieuwe stookinstallatie van 6.000 kW gebruikt. Het bedrijf reinigt verpakkingen voor niet-biologische gewassen en beschikt over een kleinschalige tankvoorziening.

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Het bedrijf Momavon B.V. aan de Hoge Bremberg 33C in Etten-Leur heeft een melding gedaan voor diverse milieubelastende activiteiten. Een stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 6.000 kW op aardgas zal worden ingezet voor het reinigen van verpakkingen die worden gebruikt bij niet-biologisch geteelde gewassen. Ook is er een voorziening voor kleinschalig tanken.

De melding is op 22 augustus 2025 ingediend en op 28 augustus 2026 afgehandeld. Bezwaar maken of beroep instellen tegen deze melding is niet mogelijk. Het zaaknummer gekoppeld aan deze procedure is Z2025-00020788.