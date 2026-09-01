Vergunning voor verbouwing en tijdelijke woonunit in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Smelen 68.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op de locatie De Smelen 68 in Valkenswaard. Het plan omvat zowel de verbouwing van het bestaande woonhuis als het tijdelijk neerzetten van een woonunit.

De vergunning betreft onder andere bouwen en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het besluit is genomen op 28 augustus 2026. De stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Valkenswaard.