Deurne wil gemeentegrond bij Zonnedauw verkopen

De gemeente Deurne heeft plannen om een stuk grond bij Zonnedauw 6 te verkopen. Het perceel is ongeveer 125 vierkante meter groot en ligt naast het huis van de beoogde koper, die het terrein al gebruikt.

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De gemeente Deurne wil een verkoopovereenkomst sluiten voor een perceel grond dat kadastraal bekend staat als sectie l, nummer 7997. Het stuk land grenst aan Zonnedauw 6 en is 125 vierkante meter groot.

Volgens de gemeente komt de aangrenzende eigenaar als enige in aanmerking voor de koop. Hij heeft toegang tot het perceel en gebruikt het al.

Met deze verkoopplannen volgt de gemeente eerdere arresten van de Hoge Raad uit 2021 en 2024, die richtlijnen geven voor dergelijke situaties.