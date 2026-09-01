Vergunning verleend voor woninguitbreiding en kap eikenboom in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en het kappen van een eikenboom aan de Suezlaan.

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Op 28 augustus 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de uitbreiding van een woning en het kappen van een eikenboom op het adres Suezlaan 22. Het dossier is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1023.

De vergunning betreft verschillende activiteiten, waaronder de technische bouw, aanpassingen volgens het omgevingsplan en het verwijderen van de boom. Het besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage.