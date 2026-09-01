Melding brandveilig gebruik voor personeelsfeest in Best

De gemeente Best heeft op 28 augustus een melding ontvangen voor het brandveilig gebruik van een locatie aan de Bedrijfsweg.

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Het gaat om een melding voor een personeelsfeest op Bedrijfsweg 12 in Best. Het dossiernummer van de melding is Z2026-00001611.

Bij dit soort meldingen is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Best.