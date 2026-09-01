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Melding brandveilig gebruik voor personeelsfeest in Best
Vandaag om 11:34
De gemeente Best heeft op 28 augustus een melding ontvangen voor het brandveilig gebruik van een locatie aan de Bedrijfsweg.
Het gaat om een melding voor een personeelsfeest op Bedrijfsweg 12 in Best. Het dossiernummer van de melding is Z2026-00001611.
Bij dit soort meldingen is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Best.
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