Vergunning verleend voor Eos systeem in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een Eos systeem aan Het Bosch in Ulicoten.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een Eos systeem op het adres Het Bosch 1 in Ulicoten. Het besluit is op maandag 28 augustus verzonden.

Een Eos systeem is een bouwwerk dat niet als gebouw wordt beschouwd. Details over wat het systeem precies inhoudt, worden niet in het besluit vermeld.