Woning in Biest-Houtakker mag worden verbouwd

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan Vossenhol 5 in Biest-Houtakker. Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De vergunning is aangevraagd via de reguliere procedure. De woning ligt aan Vossenhol 5 in Biest-Houtakker.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. Deze termijn is ingegaan op de dag na verzending van het besluit.