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Ontdek

Nieuwe activiteiten gemeld op Gerolsteinbaan in Rijen

Vandaag om 11:34

Op Gerolsteinbaan 2 in Rijen zijn nieuwe activiteiten gemeld bij de gemeente Gilze en Rijen. Het gaat om een milieubelastende activiteit die volledig is geregistreerd.

Gevonden voor jou

De melding betreft het starten van nieuwe activiteiten op het adres Gerolsteinbaan 2 in Rijen. De gemeente heeft bevestigd dat deze melding volledig is verwerkt en geregistreerd onder nummer 1187969.

Bij meldingen zoals deze is het niet mogelijk bezwaar of beroep in te dienen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

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