Asbestsanering gemeld op locatie Schuttersveld in Dongen

Er is een melding ontvangen voor het saneren van asbest op Schuttersveld 4 in Dongen. Deze werkzaamheden zijn vergunningsvrij en vinden plaats onder zaaknummer Z2026-00001267.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus 2026 is bij de gemeente Dongen een melding binnengekomen voor sloopwerkzaamheden aan bouwwerken op het adres Schuttersveld 4, 5103HB. Het gaat om het verwijderen van asbest. Omdat deze activiteiten vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.

De sanering is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001267. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving van de gemeente Dongen.