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Afvalverwerking MG Plastic Recycling in Waalwijk gemeld
Vandaag om 11:34
MG Plastic Recycling in Waalwijk heeft een melding gedaan voor het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, waaronder rubber en kunststof. De melding is afgehandeld op 28 augustus.
Het recyclingbedrijf MG Plastic Recycling, gevestigd aan de van Hilststraat in Waalwijk, heeft op 14 april een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij afvalstoffen worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt. Dit omvat onder andere rubber- en kunststofrecycling.
De melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00022078, is inmiddels afgehandeld op 28 augustus. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Ook ligt de melding niet ter inzage.
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