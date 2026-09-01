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Nieuwe schuifpui en stalen ligger voor woning in Waalwijk

Vandaag om 11:34

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het vervangen van een kozijn door een schuifpui met stalen ligger aan Derde Zeine 1.

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Op 27 augustus 2026 heeft het college van Waalwijk besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor werkzaamheden aan een woning aan Derde Zeine 1. Het gaat om het vervangen van een kozijn door een schuifpui en het aanbrengen van een stalen ligger. Dit betreft zowel bouwtechnische als planologische activiteiten.

Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. De werkzaamheden zijn specifiek gericht op het aanpassen van de constructie en het uiterlijk van de woning.

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