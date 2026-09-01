Standplaats voor Turkse etenswaren in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de verkoop van Turkse etenswaren en frisdrank aan de Suze Groenewegstraat. Dit mag vanaf 3 september tot en met 31 december 2026, iedere donderdag van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

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Het college van Waalwijk heeft op 28 augustus 2026 besloten een vergunning te verlenen voor een standplaats aan de Suze Groenewegstraat. Hier mogen Turkse etenswaren en frisdrank verkocht worden. De verkoop is toegestaan op donderdagen, tussen acht uur 's ochtends en tien uur 's avonds, gedurende vier maanden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019634. Het besluit geldt van 3 september 2026 tot en met 31 december 2026. Hiermee wordt ruimte geboden voor een tijdelijke verkooplocatie in deze periode.