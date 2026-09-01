Snelfietsroute F629 krijgt verbeteringen in Dongen

Het verkeersbesluit voor de snelfietsroute F629 in Dongen is definitief vastgesteld. De route wordt verbeterd en er komen nieuwe voorrangsregelingen op de Rijensestraatweg.

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De gemeente Dongen heeft besloten tot diverse verkeersmaatregelen om de snelfietsroute F629 te verbeteren. Dit omvat onder andere een nieuwe verbindingsweg tussen de Westerlaan en de Rijensestraatweg, speciaal voor fietsers en bromfietsers. Daarnaast worden kruisingen voorzien van duidelijke voorrangsregelingen voor een betere verkeersveiligheid.

De F629, een snelfietsroute die Oosterhout, Dongen en Tilburg verbindt, krijgt onder andere een breder fietspad langs de Rijensestraatweg. Deze aanpassingen moeten leiden tot een hoger fietsgebruik en minder autoverkeer, wat bijdraagt aan een gezondere en leefbare omgeving. Op enkele kruisingen en wegvakken worden verkeersborden en markeringen geplaatst om de nieuwe verkeersregels te ondersteunen.

Het besluit is genomen na positieve reacties op het ontwerp en een uitgebreide belangenafweging. Met deze maatregelen hoopt de gemeente de veiligheid en bruikbaarheid van de wegen te waarborgen.