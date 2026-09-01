Vergunningsaanvraag voor kamergewijze verhuur in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor kamergewijze verhuur aan de Dahliastraat 49. Het plan is om vier personen in het pand te huisvesten.

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De gemeente Oosterhout heeft op 19 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Dahliastraat 49, waar vier personen kamergewijs verhuurd kunnen worden.

Het pand bevindt zich op het adres 4904 CW in Oosterhout. De aanvraag is ingediend onder referentienummer 1103551.