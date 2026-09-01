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Distributiecentrum met kantoor mag gebouwd worden in Oosterhout
Vandaag om 11:34
Er is toestemming gegeven voor de bouw van een distributiecentrum met kantoor en bijbehorende infrastructuur aan de Gooikensdam 10 in Oosterhout.
Het gaat om een omgevingsvergunning die op 19 augustus 2026 is verleend. Het nieuwe distributiecentrum wordt gebouwd op locatie 2026022700622. Naast het magazijn en kantoor komen er ook voorzieningen zoals wegen en andere infrastructuur.
De vergunning is onderdeel van zaaknummer 1092593 en is inmiddels verzonden. Dit besluit is vanaf de dag van bekendmaking direct in werking getreden.
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