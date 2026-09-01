Vergunning verleend voor zeecontainer aan Beeksedijk in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een zeecontainer aan de Beeksedijk 22. Het besluit is genomen en verzonden op 27 augustus 2026.

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De vergunning betreft het afwijken van regels in het omgevingsplan en een bouwactiviteit. De aanvraag voor de zeecontainer werd op 22 mei 2026 ontvangen en heeft zaaknummer 1053714.

De locatie van de vergunning is Beeksedijk 22 in Goirle. Het besluit is genomen en verzonden op dezelfde dag, namelijk 27 augustus 2026.